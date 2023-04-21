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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна одна из причин увольнения Тухеля из «Челси»

Одна из причин увольнения Томаса Тухеля.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В сентябре бывший главный тренер футбольного клуба «Челси» Томас Тухель не пустил в раздевалку Тодда Боули в перерыве матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Владелец клуба хотел провести экскурсию для гостей и их детей, но получил отказ. В итоге через несколько дней немецкого специалиста уволили, пишут в Mirror.

На его место назначили Грэма Поттера, которого потом заменили на Фрэнка Лэмпарда. В марте Тухель возглавил футбольный клуб «Бавария». При нем команда уже вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

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