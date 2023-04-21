Стала известна одна из причин увольнения Тухеля из «Челси»

В сентябре бывший главный тренер футбольного клуба «Челси» Томас Тухель не пустил в раздевалку Тодда Боули в перерыве матча с командой «Вест Хэм Юнайтед». Владелец клуба хотел провести экскурсию для гостей и их детей, но получил отказ. В итоге через несколько дней немецкого специалиста уволили, пишут в Mirror.