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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан хочет тренировать «Ювентус»

Зидан расставил приоритеты.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Зинедин Зидан хочет возглавить итальянский клуб «Ювентус», сообщает RMC Sport.

Зидан не хочет в третий раз возглавить «Реал Мадрид». Его приоритетом остается «Ювентус», за который он играл раньше.

Зидан не хочет работать в «ПСЖ», несмотря на интерес к нему владельцев клуба. Тренера не устраивает то, что его свобода действий будет ограничена, а некоторые футболисты парижан имеют прямые контакты с руководством.

С командой «Реал Мадрид» французский специалист выиграл 11 трофеев, в том числе три раза приводил клуб к победе в Лиге чемпионов.

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