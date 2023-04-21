Зидан хочет тренировать «Ювентус»
Зидан расставил приоритеты.
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Зидан расставил приоритеты.
Зинедин Зидан хочет возглавить итальянский клуб «Ювентус», сообщает RMC Sport.
Зидан не хочет в третий раз возглавить «Реал Мадрид». Его приоритетом остается «Ювентус», за который он играл раньше.
Зидан не хочет работать в «ПСЖ», несмотря на интерес к нему владельцев клуба. Тренера не устраивает то, что его свобода действий будет ограничена, а некоторые футболисты парижан имеют прямые контакты с руководством.
С командой «Реал Мадрид» французский специалист выиграл 11 трофеев, в том числе три раза приводил клуб к победе в Лиге чемпионов.