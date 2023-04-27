«Шеффилд Юнайтед» досрочно вышел в Английскую Премьер-лигу

Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» из одноименного города выступающий в Чемпионшипе досрочно оформил выход в Английскую Премьер-лигу.

В среду «Шеффилд» в матче перенесенного 38-го тура обыграл дома «Вест Бромвич» со счетом 2:0. Команда набрала 85 очков и обосновалась на втором месте, где ее уже не обгонит идущий третьим «Лутон».

Первые два места в Чемпионшипе гарантируют прямой выход в АПЛ. Их заняли «Бернли» и «Шеффилд». Клуб вернулся в Премьер-лигу спустя два года после вылета.