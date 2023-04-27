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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шеффилд Юнайтед» досрочно вышел в Английскую Премьер-лигу

«Шеффилд» оформил путевку в АПЛ.

Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» из одноименного города выступающий в Чемпионшипе досрочно оформил выход в Английскую Премьер-лигу.

В среду «Шеффилд» в матче перенесенного 38-го тура обыграл дома «Вест Бромвич» со счетом 2:0. Команда набрала 85 очков и обосновалась на втором месте, где ее уже не обгонит идущий третьим «Лутон».

Первые два места в Чемпионшипе гарантируют прямой выход в АПЛ. Их заняли «Бернли» и «Шеффилд». Клуб вернулся в Премьер-лигу спустя два года после вылета.


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