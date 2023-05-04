Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению после шести поражений подряд
Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков команды проявить терпение, несмотря на серию проигрышей из шести матчей. Об этом сообщает Bloomberg.
Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков команды проявить терпение, несмотря на серию проигрышей из шести матчей. Об этом сообщает Bloomberg.
Последний раз лондонский клуб набирал очки 4 апреля в домашнем матче чемпионата против «Ливерпуля». После этого «Челси» дважды проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл четыре матча в чемпионате, опустившись на рекордно низкое для себя 12-е место в турнирной таблице.
«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — сказал Боэли.
Боэли стал владельцем «Челси» в мае 2022 года. Под его управлением клуб за два трансферных окна потратил 612 млн евро на трансферы, что стало новым рекордом в мировом футболе.
Несмотря на рекордные траты, «Челси» рискует провести свой худший за 29 лет сезон в АПЛ. В сезоне 1993/94 «аристократы» закончили чемпионат на 14-м месте.