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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению после шести поражений подряд

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков команды проявить терпение, несмотря на серию проигрышей из шести матчей. Об этом сообщает Bloomberg.

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Источник: Reuters

Последний раз лондонский клуб набирал очки 4 апреля в домашнем матче чемпионата против «Ливерпуля». После этого «Челси» дважды проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл четыре матча в чемпионате, опустившись на рекордно низкое для себя 12-е место в турнирной таблице.

«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — сказал Боэли.

Боэли стал владельцем «Челси» в мае 2022 года. Под его управлением клуб за два трансферных окна потратил 612 млн евро на трансферы, что стало новым рекордом в мировом футболе.

Несмотря на рекордные траты, «Челси» рискует провести свой худший за 29 лет сезон в АПЛ. В сезоне 1993/94 «аристократы» закончили чемпионат на 14-м месте.

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