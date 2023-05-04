Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению после шести поражений подряд

Последний раз лондонский клуб набирал очки 4 апреля в домашнем матче чемпионата против «Ливерпуля». После этого «Челси» дважды проиграл «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл четыре матча в чемпионате, опустившись на рекордно низкое для себя 12-е место в турнирной таблице.

«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — сказал Боэли.

Боэли стал владельцем «Челси» в мае 2022 года. Под его управлением клуб за два трансферных окна потратил 612 млн евро на трансферы, что стало новым рекордом в мировом футболе.