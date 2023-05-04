«Интер Майами» включается в гонку за Месси. Все клубы МЛС готовы скинуться на зарплату

По его информации, клуб МЛС в последние месяцы вел переговоры со стороной игрока и пытался заключить предварительное соглашение, однако оно так и не было подписано. В ближайшее время отец аргентинского футболиста Хорхе Месси, занимающийся поиском новой команды для сына, проведет новую встречу с совладельцем клуба Хорхе Маисом.

В МЛС до сих пор не оставляют попыток завлечь аргентинца в Северную Америку, но «Интер Майами» не сможет осуществить этот переход в одиночку из-за существующих финансовых лимитов в лиге. В связи с этим перед началом нового сезона владельцы клубов достигли договоренности о том, что команды будут выплачивать часть зарплаты суперзвезды. Также помощь в осуществлении трансфера обещал оказать комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Клубы лиги заинтересованы в трансфере, так как приход Месси в североамериканскую лигу неизбежно приведет новых зрителей и значительно увеличит стоимость телевизионных прав.

Ранее сообщалось, что Месси не будет продлевать контракт и покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона. Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры может стать Саудовская Аравия, где аргентинцу готовят «самое большое предложение в истории футбола».