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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» включается в гонку за Месси. Все клубы МЛС готовы скинуться на зарплату

«Интер Майами» предпримет новую попытку подписать звездного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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Источник: Reuters

По его информации, клуб МЛС в последние месяцы вел переговоры со стороной игрока и пытался заключить предварительное соглашение, однако оно так и не было подписано. В ближайшее время отец аргентинского футболиста Хорхе Месси, занимающийся поиском новой команды для сына, проведет новую встречу с совладельцем клуба Хорхе Маисом.

В МЛС до сих пор не оставляют попыток завлечь аргентинца в Северную Америку, но «Интер Майами» не сможет осуществить этот переход в одиночку из-за существующих финансовых лимитов в лиге. В связи с этим перед началом нового сезона владельцы клубов достигли договоренности о том, что команды будут выплачивать часть зарплаты суперзвезды. Также помощь в осуществлении трансфера обещал оказать комиссионер МЛС Дон Гарбер.

Клубы лиги заинтересованы в трансфере, так как приход Месси в североамериканскую лигу неизбежно приведет новых зрителей и значительно увеличит стоимость телевизионных прав.

Ранее сообщалось, что Месси не будет продлевать контракт и покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона. Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры может стать Саудовская Аравия, где аргентинцу готовят «самое большое предложение в истории футбола».

Тем временем зарубежные букмекеры начали принимать ставки на то, в какой клуб перейдет Месси в ближайшее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом по их мнению является возвращение в «Барселону» — 2.75. Вариант с переездом в Саудовскую Аравию оценивается в 3.50, в «Интер Майами» — в 7.00.

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