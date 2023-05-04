«Интер Майами» включается в гонку за Месси. Все клубы МЛС готовы скинуться на зарплату
«Интер Майами» предпримет новую попытку подписать звездного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Интер Майами» предпримет новую попытку подписать звездного форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, клуб МЛС в последние месяцы вел переговоры со стороной игрока и пытался заключить предварительное соглашение, однако оно так и не было подписано. В ближайшее время отец аргентинского футболиста Хорхе Месси, занимающийся поиском новой команды для сына, проведет новую встречу с совладельцем клуба Хорхе Маисом.
В МЛС до сих пор не оставляют попыток завлечь аргентинца в Северную Америку, но «Интер Майами» не сможет осуществить этот переход в одиночку из-за существующих финансовых лимитов в лиге. В связи с этим перед началом нового сезона владельцы клубов достигли договоренности о том, что команды будут выплачивать часть зарплаты суперзвезды. Также помощь в осуществлении трансфера обещал оказать комиссионер МЛС Дон Гарбер.
Клубы лиги заинтересованы в трансфере, так как приход Месси в североамериканскую лигу неизбежно приведет новых зрителей и значительно увеличит стоимость телевизионных прав.
Ранее сообщалось, что Месси не будет продлевать контракт и покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона. Одним из вероятных вариантов продолжения карьеры может стать Саудовская Аравия, где аргентинцу готовят «самое большое предложение в истории футбола».
Тем временем зарубежные букмекеры начали принимать ставки на то, в какой клуб перейдет Месси в ближайшее трансферное окно. Наиболее вероятным вариантом по их мнению является возвращение в «Барселону» — 2.75. Вариант с переездом в Саудовскую Аравию оценивается в 3.50, в «Интер Майами» — в 7.00.