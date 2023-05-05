Неаполь сходит с ума: «Наполи» спустя 33 года снова чемпион Италии
Вчера «Наполи» на выезде поделил очки с «Удинезе» (1:1) и за пять туров до конца стал недосягаем до соперников и официально в третий раз стал чемпионом Италии.
Вчера «Наполи» на выезде поделил очки с «Удинезе» (1:1) и за пять туров до конца стал недосягаем до соперников и официально в третий раз стал чемпионом Италии.
«Наполи» — чемпион Италии! Вроде бы, все уже успели свыкнуться с этой мыслью, уж слишком внушителен был отрыв неаполитанцев по ходу чемпионата. Но весь город хотел, чтобы это было объявлено официально.
Безумие началось сразу после финального свистка. Толпы неаполитанских фанатов бросились на поле стадиона «Дачия Арена», чтобы разделить радость победы со своими игроками.
А вот, что происходило в это время на другом стадионе, имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе.
Именно легендарный аргентинец в 1990 году принес клубу последний чемпионский титул. Большинство игроков из нынешнего состава «Наполи» тогда еще даже не родились.
Пока болельщики пытались оторвать со стадиона в Удине по куску газона, чтобы унести с собой, раздевалка «Наполи» пустилась в отрыв.
Автор золотого гола и лучший бомбардир команды Виктор Осимхен вел прямую трансляцию.
А один из главных творцов успеха «Наполи» в этом сезоне, отлично знакомый нам по выступлениям в РПЛ за казанский «Рубин» грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия не сдержал слез, пытаясь осознать случившееся.
Со времен последнего чемпионства «Наполи» прошел через банкротство в 2004 году, но уже в «десятых» сумел закрепиться в качестве одного из ведущих клубов Италии. Чтобы стать по-настоящему топ-клубом, «Наполи» не хватало лишь чемпионства.
В этом сезоне «Наполи» уверенно лидировал в Серии А с седьмого тура и можно подумать, что титул команде достался сравнительно легко. Но здесь нужно смотреть на весь путь: с 2010 года неаполитанцы четыре раза заканчивали чемпионат вторыми, и еще столько же — третьими.
Долгожданный успех стал результатом работы еще одного отлично известного российским и особенно петербургским болельщикам человека — двукратного чемпиона России во главе «Зенита» 64-летнего тренера Лучано Спаллетти, который наконец-то выиграл скудетто, к которому безуспешно стремился, работая в «Роме» и «Интере». Кстати Спаллетти стал самым возрастным тренером, побеждавшим в Серии А.
Сразу после окончания матча в Удине трехмиллионный Неаполь озарило зарево из праздничных фейрверков.
Похоже, что все это продлится еще не один день. И может даже не одну неделю. Ведь городу еще предстоит встретить своих героев.
А пока Неаполь празднует. Город это заслужил.