Неаполь сходит с ума: «Наполи» спустя 33 года снова чемпион Италии

«Наполи» — чемпион Италии! Вроде бы, все уже успели свыкнуться с этой мыслью, уж слишком внушителен был отрыв неаполитанцев по ходу чемпионата. Но весь город хотел, чтобы это было объявлено официально.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SqgAd4dqX58" title="Udinese-Napoli 1-1 | Napoli are champions of Italy! Goals & Highlights | Serie A 2022/23" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безумие началось сразу после финального свистка. Толпы неаполитанских фанатов бросились на поле стадиона «Дачия Арена», чтобы разделить радость победы со своими игроками.

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А вот, что происходило в это время на другом стадионе, имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе.

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Именно легендарный аргентинец в 1990 году принес клубу последний чемпионский титул. Большинство игроков из нынешнего состава «Наполи» тогда еще даже не родились.

Пока болельщики пытались оторвать со стадиона в Удине по куску газона, чтобы унести с собой, раздевалка «Наполи» пустилась в отрыв.

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Автор золотого гола и лучший бомбардир команды Виктор Осимхен вел прямую трансляцию.

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А один из главных творцов успеха «Наполи» в этом сезоне, отлично знакомый нам по выступлениям в РПЛ за казанский «Рубин» грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия не сдержал слез, пытаясь осознать случившееся.

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Со времен последнего чемпионства «Наполи» прошел через банкротство в 2004 году, но уже в «десятых» сумел закрепиться в качестве одного из ведущих клубов Италии. Чтобы стать по-настоящему топ-клубом, «Наполи» не хватало лишь чемпионства.

В этом сезоне «Наполи» уверенно лидировал в Серии А с седьмого тура и можно подумать, что титул команде достался сравнительно легко. Но здесь нужно смотреть на весь путь: с 2010 года неаполитанцы четыре раза заканчивали чемпионат вторыми, и еще столько же — третьими.

Долгожданный успех стал результатом работы еще одного отлично известного российским и особенно петербургским болельщикам человека — двукратного чемпиона России во главе «Зенита» 64-летнего тренера Лучано Спаллетти, который наконец-то выиграл скудетто, к которому безуспешно стремился, работая в «Роме» и «Интере». Кстати Спаллетти стал самым возрастным тренером, побеждавшим в Серии А.

Сразу после окончания матча в Удине трехмиллионный Неаполь озарило зарево из праздничных фейрверков.

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Похоже, что все это продлится еще не один день. И может даже не одну неделю. Ведь городу еще предстоит встретить своих героев.