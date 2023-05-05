41-летний Златан Ибрагимович нашел себе новый клуб
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг устной договоренности с «Монцой» о переходе по окончании текущего сезона. Об этом сообщает портал Foot Mercato.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг устной договоренности с «Монцой» о переходе по окончании текущего сезона. Об этом сообщает портал Foot Mercato.
Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня. Маловероятно, что соглашение будет продлено, так как в этом сезоне из-за травм шведский футболист провел лишь четыре матча.
Для 41-летнего Ибрагимовича «Милан» остается приоритетным вариантом продолжения карьеры, однако если новое соглашение заключить не удастся, швед продолжит карьеру в «Монце». Президентом клуба является бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который находится с Ибрагимовичем в дружеских отношениях.
На данный момент «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. За это время швед провел за клуб 74 матча во всех турнирах и забил 37 мячей.