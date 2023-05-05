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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

41-летний Златан Ибрагимович нашел себе новый клуб

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг устной договоренности с «Монцой» о переходе по окончании текущего сезона. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Милан
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Источник: Reuters

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня. Маловероятно, что соглашение будет продлено, так как в этом сезоне из-за травм шведский футболист провел лишь четыре матча.

Для 41-летнего Ибрагимовича «Милан» остается приоритетным вариантом продолжения карьеры, однако если новое соглашение заключить не удастся, швед продолжит карьеру в «Монце». Президентом клуба является бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который находится с Ибрагимовичем в дружеских отношениях.

На данный момент «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ибрагимович выступает за «Милан» с 2020 года. За это время швед провел за клуб 74 матча во всех турнирах и забил 37 мячей.

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41-летний Златан Ибрагимович нашел себе новый клуб
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