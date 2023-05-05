41-летний Златан Ибрагимович нашел себе новый клуб

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня. Маловероятно, что соглашение будет продлено, так как в этом сезоне из-за травм шведский футболист провел лишь четыре матча.

Для 41-летнего Ибрагимовича «Милан» остается приоритетным вариантом продолжения карьеры, однако если новое соглашение заключить не удастся, швед продолжит карьеру в «Монце». Президентом клуба является бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, который находится с Ибрагимовичем в дружеских отношениях.

На данный момент «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.