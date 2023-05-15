«Барселона» отправила отцу Месси двухлетний контракт

Контракт 35-летнего аргентинца с его нынешним клубом «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, после которого Месси покинет клуб в качестве свободного агента.

На днях прездинт «Барселоны» Жоан Лапорта отправил отцу и агенту футболиста Хорхе Месси предложение с контрактом для футболиста до 2025 года. Для того чтобы подписать Месси, каталонцы готовы продать несколько игроков в летнее трансферное окно, чтобы освободить зарплатную ведомость и предложить игроку сопоставимую зарплату с его контрактом в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов предложить аргентинцу рекордный контракт с зарплатой более 500 млн долларов в год.