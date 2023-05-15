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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» отправила отцу Месси двухлетний контракт

«Барселона» продолжает процесс возвращения в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Барселона
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Источник: Reuters

Контракт 35-летнего аргентинца с его нынешним клубом «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона, после которого Месси покинет клуб в качестве свободного агента.

На днях прездинт «Барселоны» Жоан Лапорта отправил отцу и агенту футболиста Хорхе Месси предложение с контрактом для футболиста до 2025 года. Для того чтобы подписать Месси, каталонцы готовы продать несколько игроков в летнее трансферное окно, чтобы освободить зарплатную ведомость и предложить игроку сопоставимую зарплату с его контрактом в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Месси близок к переходу в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов предложить аргентинцу рекордный контракт с зарплатой более 500 млн долларов в год.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года после 18 лет выступлений за «Барселону». За два года аргентинец провел за французский 72 матча, забил 31 мяч и отдал 34 голевые передачи.

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