В «Челси» жалеют о решении уволить Тухеля

49-летний специалист был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов. На тот момент лондонский клуб после шести туров АПЛ занимал шестое место.

Как сообщает источник, на тот момент новые владельцы клуба во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли были неудовлетворены работой немецкого специалиста. Сейчас в руководстве пришли к осознанию, что увольнение Тухеля было ошибочным шагом, и им стоило дать Тухелю возможность продолжить работу до конца сезона.

Тухель возглавил лондонский клуб в январе 2021 года и выиграл с клубом три титула — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В марте 2023 года после небольшого перерыва немец возглавил мюнхенскую «Баварию».

После ухода Тухеля «Челси» возглавил англичанин Грэм Поттер, который проработал в клубе всего семь месяцев. Сейчас лондонский клуб в качестве и.о. главного тренера возглавляет Фрэнк Лэмпард, который в восьми матчах одержал лишь одну победу.