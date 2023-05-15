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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Челси» жалеют о решении уволить Тухеля

Руководство «Челси» жалеет о принятом решении уволить немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

49-летний специалист был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов. На тот момент лондонский клуб после шести туров АПЛ занимал шестое место.

Как сообщает источник, на тот момент новые владельцы клуба во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли были неудовлетворены работой немецкого специалиста. Сейчас в руководстве пришли к осознанию, что увольнение Тухеля было ошибочным шагом, и им стоило дать Тухелю возможность продолжить работу до конца сезона.

Тухель возглавил лондонский клуб в январе 2021 года и выиграл с клубом три титула — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В марте 2023 года после небольшого перерыва немец возглавил мюнхенскую «Баварию».

После ухода Тухеля «Челси» возглавил англичанин Грэм Поттер, который проработал в клубе всего семь месяцев. Сейчас лондонский клуб в качестве и.о. главного тренера возглавляет Фрэнк Лэмпард, который в восьми матчах одержал лишь одну победу.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб лишился теоретической возможности по итогам чемпионата попасть в еврокубки.

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