В «Челси» жалеют о решении уволить Тухеля
Руководство «Челси» жалеет о принятом решении уволить немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Руководство «Челси» жалеет о принятом решении уволить немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mail.
49-летний специалист был уволен после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов. На тот момент лондонский клуб после шести туров АПЛ занимал шестое место.
Как сообщает источник, на тот момент новые владельцы клуба во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли были неудовлетворены работой немецкого специалиста. Сейчас в руководстве пришли к осознанию, что увольнение Тухеля было ошибочным шагом, и им стоило дать Тухелю возможность продолжить работу до конца сезона.
Тухель возглавил лондонский клуб в январе 2021 года и выиграл с клубом три титула — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В марте 2023 года после небольшого перерыва немец возглавил мюнхенскую «Баварию».
После ухода Тухеля «Челси» возглавил англичанин Грэм Поттер, который проработал в клубе всего семь месяцев. Сейчас лондонский клуб в качестве и.о. главного тренера возглавляет Фрэнк Лэмпард, который в восьми матчах одержал лишь одну победу.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб лишился теоретической возможности по итогам чемпионата попасть в еврокубки.