Фанаты «Барселоны» во время празднования чемпионства скандировали «Винисус, умри»

На празднованиях чемпионства «Барселоны» каталонские фанаты несколько раз скандировали фразу «Винисус, умри». Соответствующее видео Бергер выложил на своей странице в Twitter.

Такую же кричалку фанаты «сине-гранатовых» использовали во время Эль-Класико в рамках 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» дома обыграла «Реал» (2:1). После того матча Ла Лига подала официальную жалобу в суд Барселоны. На тот момент это была уже восьмая жалоба на расистские оскорбления в адрес 22-летнего бразильца по ходу нынешнего сезона.