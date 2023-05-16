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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Барселоны» во время празднования чемпионства скандировали «Винисус, умри»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся оскорблениям. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес Бергер.

Барселона
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Источник: Reuters

На празднованиях чемпионства «Барселоны» каталонские фанаты несколько раз скандировали фразу «Винисус, умри». Соответствующее видео Бергер выложил на своей странице в Twitter.

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Такую же кричалку фанаты «сине-гранатовых» использовали во время Эль-Класико в рамках 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» дома обыграла «Реал» (2:1). После того матча Ла Лига подала официальную жалобу в суд Барселоны. На тот момент это была уже восьмая жалоба на расистские оскорбления в адрес 22-летнего бразильца по ходу нынешнего сезона.

На прошлой неделе «Барселона» досрочно завоевала 27-й чемпионский титул, обыграв на выезде «Эспаньол» (4:2). «Блауграна» стала чемпионом досрочно за четыре тура до окончания чемпионата.

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