Фанаты «Барселоны» во время празднования чемпионства скандировали «Винисус, умри»
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся оскорблениям. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес Бергер.
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся оскорблениям. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес Бергер.
На празднованиях чемпионства «Барселоны» каталонские фанаты несколько раз скандировали фразу «Винисус, умри». Соответствующее видео Бергер выложил на своей странице в Twitter.
Такую же кричалку фанаты «сине-гранатовых» использовали во время Эль-Класико в рамках 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» дома обыграла «Реал» (2:1). После того матча Ла Лига подала официальную жалобу в суд Барселоны. На тот момент это была уже восьмая жалоба на расистские оскорбления в адрес 22-летнего бразильца по ходу нынешнего сезона.
На прошлой неделе «Барселона» досрочно завоевала 27-й чемпионский титул, обыграв на выезде «Эспаньол» (4:2). «Блауграна» стала чемпионом досрочно за четыре тура до окончания чемпионата.