«Кардифф» требует от «Нанта» 110 млн евро за погибшего футболиста

В январе 2019 года 29-летний аргентинец стал самым дорогим приобретением в истории «Кардиффа». По сообщениям английских СМИ, Сала обошелся валлийцам в 15 млн евро. Спустя два дня аргентинец погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем, когда на предоставленном агентом частном самолете направлялся на первую тренировку со своей новой командой.

Валлийский клуб несколько дней назад обратился в Коммерческий суд Нанта с требованием к французскому клубу выплатить компенсацию в 110 млн евро за ущерб, который «Кардифф» понес в результате гибели футболиста. В клубе уверены, что вина в гибели аргентинца полностью лежит на руководстве «Нанта» и футбольном агенте Уилли Маккея.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» полную сумму за трансфер аргентинца в размере 17 млн евро. На данный момент валлийский клуб выплатил лишь 6 млн евро.

«Нант» в свою очередь не воспринимает судебный иск «Кардиффа» всерьез и считает, что таким образом валлийский клуб хочет лишь затянуть время, чтобы не платить два оставшихся платежа за переход нападающего.