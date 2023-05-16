«Арсенал» потратит более 230 млн евро на усиление состава

Как сообщает источник, главный тренер «Арсенала» Микел Артета получит карт-бланш на большие трансферы. Основные трансферные цели 41-летнего специалиста — полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс и полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо. Суммарно эти переходы могут обойтись лондонцам в 195 млн евро.

Также в шорт-листе «канониров» находятся вингер «Барселоны» Рафинья, полузащитник «Байера» Мусса Диаби и полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт.

Кроме того, «Арсенал» готов расстаться с рядом футболистов. Среди них защитник Киеран Тирни, Роб Холдинг, Нуно Тавареш и Седрик Соареш, полузащитники Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу, Энзли Мейтленд-Найлз, Альбер Самби Локонга, а также нападающий Фоларин Балоган.

Стоит отметить, что «Арсенал» ни разу в своей истории не тратил на трансферы за сезон более 200 млн евро.