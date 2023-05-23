Винисиус опубликовал видео с подборкой всех расистских оскорблений в свой адрес

«Пожелания смерти, повешенная кукла, преступные выкрики… Все записано. Но рассуждения всегда сводятся к “единичным случаям”, “фанату”. Нет, это не единичные случаи. Доказательства есть на видео. Имена и фотографии скольких из этих расистов размещены на веб-сайтах? Ноль. Чего не хватает, чтобы привлечь этих людей к уголовной ответственности? И наказать клубы по-спортивному? Почему спонсоры не предъявляют обвинения Ла Лиге? Почему телевизионные каналы не беспокоятся о том, что это варварство транслируется каждые выходные? Проблема чрезвычайно серьезна, и пресс-релизы больше не работают», — написал Винисиус.