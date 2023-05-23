Винисиус опубликовал видео с подборкой всех расистских оскорблений в свой адрес
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях видеоподборку расистских оскорблений в свой адрес.
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях видеоподборку расистских оскорблений в свой адрес.
В ролике приводятся эпизоды, когда болельщики других команд оскорбляли его на расовой почве. В ролике фигурируют фанаты «Барселоны», «Атлетико», «Валенсии» и «Вальядолида».
22-летний бразилец сопроводил видео своими комментариями.
«Пожелания смерти, повешенная кукла, преступные выкрики… Все записано. Но рассуждения всегда сводятся к “единичным случаям”, “фанату”. Нет, это не единичные случаи. Доказательства есть на видео. Имена и фотографии скольких из этих расистов размещены на веб-сайтах? Ноль. Чего не хватает, чтобы привлечь этих людей к уголовной ответственности? И наказать клубы по-спортивному? Почему спонсоры не предъявляют обвинения Ла Лиге? Почему телевизионные каналы не беспокоятся о том, что это варварство транслируется каждые выходные? Проблема чрезвычайно серьезна, и пресс-релизы больше не работают», — написал Винисиус.
По ходу нынешнего сезона Ла Лига подала по крайней мере девять официальных жалоб на расистские оскорбления в адрес Винисиуса в различные инстанции. «Реал» также подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании.
В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 21 результативной передачей.