«Ювентус» из-за смены трансферной стратегии не будет продлевать контракт с Ди Марией
Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал Goal.
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Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал Goal.
По информации источника, «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с 35-летним аргентинцем из-за смены трансферной стратегии клуба. Таким образом его истекающий этим летом контракт не будет продлен.
Ди Мария перешел в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. Он провел в Серии А 24 матча, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.
На прошлой неделе «Ювентус» был лишен десяти очков в чемпионате Италии за финансовые нарушения во время пандемийного сезона. Из-за этого туринский клуб опустился со второго на седьмое место и рискует не попасть в еврокубки по итогам сезона.