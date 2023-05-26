«Ювентус» из-за смены трансферной стратегии не будет продлевать контракт с Ди Марией

По информации источника, «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с 35-летним аргентинцем из-за смены трансферной стратегии клуба. Таким образом его истекающий этим летом контракт не будет продлен.

Ди Мария перешел в «Ювентус» из «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. Он провел в Серии А 24 матча, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.