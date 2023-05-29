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14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Мюллер о чемпионстве «Баварии»: Когда я думаю о других, то мне жаль их

Немецкий футболист, нападающий футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии.

Бавария
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мюллер заявил, что не будет извиняться за радость от чемпионства. И отметил, что ему жаль соперников, которые не выиграли титул.

После завершения последнего тура бундеслиги, в котором «Бавария» в заочном споре обошла дортмундскую «Боруссию», завоевав очередной чемпионский титул, футболистов мюнхенского клуба, в частности Томаса Мюллера, раскритиковали за публикации в соцсетях, где они, отмечая победу, злорадствовали над неудачей соперника.

«Я определенно не собираюсь извиняться за то, что выиграл титул и был рад этому. Когда я думаю о других, то мне жаль их, даже если они не хотят этого слышать. На самом деле я не хочу показаться слишком сентиментальным, но понимаю, что им очень тяжело», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба в одной из соцсетей.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. В этом сезоне интрига сохранялась до последнего тура, в котором мюнхенцы смогли выиграть титул. Футболисты «Баварии» в гостях выиграли «Кёльн» со счетом 2:1. В параллельном матче, их основные конкуренты, дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем». По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

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