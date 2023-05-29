Футболист Мюллер о чемпионстве «Баварии»: Когда я думаю о других, то мне жаль их
Немецкий футболист, нападающий футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии.
Немецкий футболист, нападающий футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии.
Мюллер заявил, что не будет извиняться за радость от чемпионства. И отметил, что ему жаль соперников, которые не выиграли титул.
После завершения последнего тура бундеслиги, в котором «Бавария» в заочном споре обошла дортмундскую «Боруссию», завоевав очередной чемпионский титул, футболистов мюнхенского клуба, в частности Томаса Мюллера, раскритиковали за публикации в соцсетях, где они, отмечая победу, злорадствовали над неудачей соперника.
«Я определенно не собираюсь извиняться за то, что выиграл титул и был рад этому. Когда я думаю о других, то мне жаль их, даже если они не хотят этого слышать. На самом деле я не хочу показаться слишком сентиментальным, но понимаю, что им очень тяжело», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба в одной из соцсетей.
«Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. В этом сезоне интрига сохранялась до последнего тура, в котором мюнхенцы смогли выиграть титул. Футболисты «Баварии» в гостях выиграли «Кёльн» со счетом 2:1. В параллельном матче, их основные конкуренты, дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем». По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.