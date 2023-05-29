Футболист Мюллер о чемпионстве «Баварии»: Когда я думаю о других, то мне жаль их

Мюллер заявил, что не будет извиняться за радость от чемпионства. И отметил, что ему жаль соперников, которые не выиграли титул.

После завершения последнего тура бундеслиги, в котором «Бавария» в заочном споре обошла дортмундскую «Боруссию», завоевав очередной чемпионский титул, футболистов мюнхенского клуба, в частности Томаса Мюллера, раскритиковали за публикации в соцсетях, где они, отмечая победу, злорадствовали над неудачей соперника.

«Я определенно не собираюсь извиняться за то, что выиграл титул и был рад этому. Когда я думаю о других, то мне жаль их, даже если они не хотят этого слышать. На самом деле я не хочу показаться слишком сентиментальным, но понимаю, что им очень тяжело», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба в одной из соцсетей.