СМИ выяснили, что думает «Реал» об уходе Бензема в саудовский клуб
Футбольный клуб «Реал Мадрид» не станет препятствовать уходу футболиста Карима Бензема в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» не станет препятствовать уходу футболиста Карима Бензема в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.
Писали, что саудовский клуб предложил Бензема двухлетний контракт на сумму 200 миллионов евро. В «Реале» думают, что нападающий всерьез рассматривает вариант ухода из команды этим летом. Но есть вероятность, что Бензема проведет еще один сезон в Испании, и только потом уйдет в команду из Саудовской Аравии в 2024 году.
СМИ сообщали, что «Реал» продлил контракт с Бензема на год, который станет для него последним в клубе, но официально мадридская команда не объявляла об этом. Действующее соглашение француза рассчитано до 30 июня.
Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Вместе с командой он четыре раза стал чемпионом Испании, три раза выиграл Кубок Испании, а также стал четырехкратным обладателем Суперкубка Испании. Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В октябре 2022 года форвард впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча», это самая престижная индивидуальная награда в футболе.