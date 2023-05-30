СМИ выяснили, что думает «Реал» об уходе Бензема в саудовский клуб

Писали, что саудовский клуб предложил Бензема двухлетний контракт на сумму 200 миллионов евро. В «Реале» думают, что нападающий всерьез рассматривает вариант ухода из команды этим летом. Но есть вероятность, что Бензема проведет еще один сезон в Испании, и только потом уйдет в команду из Саудовской Аравии в 2024 году.

СМИ сообщали, что «Реал» продлил контракт с Бензема на год, который станет для него последним в клубе, но официально мадридская команда не объявляла об этом. Действующее соглашение француза рассчитано до 30 июня.