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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Милана» Леау извинился за то, что засунул футболку «Ювентуса» под шорты

Португальскому футболисту, форварду команды «Милан» Рафаэлю Леау пришлось извиниться перед болельщиками туринского «Ювентуса» за то, что он засунул футболку команды под шорты.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Спортсмен поменялся майками с игроком «Ювентуса» после матча 37-го тура Серии A, в котором «Милан» на выезде победил со счетом 1:0.

Фанаты «Старой синьоры» высказали недовольство поступком Леау в соцсетях, они посчитали, что он проявил неуважение к футболке соперника.

«Если кто-то из болельщиков почувствовал неуважение из-за того, что положил футболку внутрь шорт, я приношу извинения, я не собирался проявлять какое-либо неуважение, напротив, я уважаю все команды! Вперед, “Милан”. Ненависть — это настоящее проклятие», — написал футболист в одной из своих соцсетей.

Леау перешел в «Милан» летом 2019 года. Контракт футболиста рассчитан на пять лет.

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