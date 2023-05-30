Нападающий «Милана» Леау извинился за то, что засунул футболку «Ювентуса» под шорты

Спортсмен поменялся майками с игроком «Ювентуса» после матча 37-го тура Серии A, в котором «Милан» на выезде победил со счетом 1:0.

Фанаты «Старой синьоры» высказали недовольство поступком Леау в соцсетях, они посчитали, что он проявил неуважение к футболке соперника.

«Если кто-то из болельщиков почувствовал неуважение из-за того, что положил футболку внутрь шорт, я приношу извинения, я не собирался проявлять какое-либо неуважение, напротив, я уважаю все команды! Вперед, “Милан”. Ненависть — это настоящее проклятие», — написал футболист в одной из своих соцсетей.