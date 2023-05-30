«Ювентус» признал вину и согласился со снятием 10 очков
Туринский футбольный клуб «Ювентус» заключил мировое соглашение в суде с прокуратурой Федерации футбола Италии.
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» заключил мировое соглашение в суде с прокуратурой Федерации футбола Италии.
Клуб признал вину по делу о финансовых махинациях и согласился на снятие 10 очков. «Ювентус» оштрафуют на 718 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Дело «Ювентуса» было рассмотрено в Федеральном суде Италии. По мировому соглашению туринский клуб не будет дальше оспаривать санкции в своем отношении. Сообщается, что в случае, если бы «Ювентус» не пошел на соглашение, ему могло грозить снятие еще двух или трех очков в таблице.
За тур до конца сезона «Ювентус» занимает седьмое место в таблице Серии A и имеет в своем активе 59 очков. Он лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в новом сезоне.