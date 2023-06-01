Марек Гамшик объявил о завершении карьеры

«Я завершаю карьеру в конце сезона. “Трабзонспор” будет последним клубом, за который я сыграю. Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего я достиг.



Будучи маленьким мальчиком, я мечтал и представлял, что однажды у меня будет успешная футбольная карьера, и я исполнил эту мечту. Я благодарю все клубы, в которых я играл и для которых я всегда старался выкладываться по максимуму.



Особая благодарность моей семье и самым близким друзьям, которые были частью этого пути и всегда поддерживали меня. И, конечно же, большое спасибо болельщикам, которые поддерживали и любили меня. Я всегда ценил это, спасибо вам за все», — написал Гамшик.