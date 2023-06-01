Марек Гамшик объявил о завершении карьеры
Бывший капитан «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении игровой карьеры.
Бывший капитан «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении игровой карьеры.
Последние два сезона 35-летний полузащитник провел в чемпионате Турции, где играл за «Трабзонспор». В прошлом сезоне он помог турецкому клубу завоевать первый за 38 лет чемпионский титул.
О своем решении закончить игровую карьеру Гамшик объявил в соцсетях.
«Я завершаю карьеру в конце сезона. “Трабзонспор” будет последним клубом, за который я сыграю. Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего я достиг.
Будучи маленьким мальчиком, я мечтал и представлял, что однажды у меня будет успешная футбольная карьера, и я исполнил эту мечту. Я благодарю все клубы, в которых я играл и для которых я всегда старался выкладываться по максимуму.
Особая благодарность моей семье и самым близким друзьям, которые были частью этого пути и всегда поддерживали меня. И, конечно же, большое спасибо болельщикам, которые поддерживали и любили меня. Я всегда ценил это, спасибо вам за все», — написал Гамшик.
Большую часть своей карьеры Гамшик провел в «Наполи». В период с 2007 по 2019 год он провел за неаполитанцем 520 матчей и стал рекордсменом клуба по числу проведенных матчей. Словак записал на свой счет 121 забитый мяч (третий результат в истории клуба) и 103 результативные передачи.
Также Гамшик является лидером по числу матчей за сборную Словакии. Он провел за национальную команду 136 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 20 голевых передач.
Помимо «Наполи» и «Трабзонспора» Гамшик выступал за «Слован», «Брешию», китайский «Далянь Про» и шведский «Гетеборг».