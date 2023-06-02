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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду рассказал о сложностях в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский футболист, нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду ответил на вопрос об особенностях выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

«Всегда есть некоторые трудности, но и в европейском футболе они тоже есть. Можно упомянуть тот факт, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь — днем или даже вечером, особенно во время Рамадана. Когда начался Рамадан, мы иногда тренировались в 22 часа, что для меня очень странно. Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур. Но это сложно, да», — приводит слова Роналду Record.

Роналду заявил, что останется в команде на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану принял участие в 16 матчах. Он забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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