Роналду рассказал о сложностях в чемпионате Саудовской Аравии

«Всегда есть некоторые трудности, но и в европейском футболе они тоже есть. Можно упомянуть тот факт, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь — днем или даже вечером, особенно во время Рамадана. Когда начался Рамадан, мы иногда тренировались в 22 часа, что для меня очень странно. Это совершенно разные переживания, воспоминания и ситуации, и мне нравится жить такими вещами, потому что мы в конечном итоге учимся у этих новых культур. Но это сложно, да», — приводит слова Роналду Record.