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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Невилла с поста тренера «Интер Майами»

Совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм подтвердил уход Фила Невилла с поста главного тренера команды.

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Источник: Reuters

«Когда мы назначили Фила, знали, что он даст “Интер Майами” все, что в его силах, и я видел, как он работал невероятно усердно и с настоящей приверженностью к амбициям, которые мы поставили перед клубом. Он и его семья полюбили Майами, и он посвятил себя стремлению принести успех городу и нашим болельщикам. Фил внес реальный вклад в культуру нашего клуба своими качествами лидера и знаниями тренера.

Иногда в футболе нам приходится принимать самые трудные решения, и, к сожалению, мы чувствуем, что пришло время что-то изменить. Хочу лично поблагодарить Фила за его тяжелую работу, его страсть к нашему клубу и за его честность как человека", — приводит слова Бекхэма официальный сайт клуба.

46-летний специалист тренировал «Интер Майами» с января 2021 года. Под его руководством команда провела 90 матчей, в которых одержала 36 побед и 11 раз сыграла вничью.

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