Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Невилла с поста тренера «Интер Майами»

«Когда мы назначили Фила, знали, что он даст “Интер Майами” все, что в его силах, и я видел, как он работал невероятно усердно и с настоящей приверженностью к амбициям, которые мы поставили перед клубом. Он и его семья полюбили Майами, и он посвятил себя стремлению принести успех городу и нашим болельщикам. Фил внес реальный вклад в культуру нашего клуба своими качествами лидера и знаниями тренера.