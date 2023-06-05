«Бог, прощай». В «Милана» попрощались с Ибрагимовичем
4 июня Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
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4 июня Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
На стадионе «Сан-Сиро» попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинет клуб по окончании сезона.
Болельщики вывесили баннер с надписью: «Godbye». Таким образом фанаты обыграли значения двух английских слов: «Бог» (God) и «Прощай» (Goodbye).
После матча 38-го тура Серии А «Милан» — «Верона» (3:1) объявил о завершении карьеры.
«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на “Сан-Сиро”… Сначала он подарил мне любовь, а потом — счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью — игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.
Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами«, — сказал форвард “Милана”.
Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».