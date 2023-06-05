«Бог, прощай». В «Милана» попрощались с Ибрагимовичем

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ea58f81a726d4499&partner_ext=173&place_id=222&oid=-40306539&hd=2&id=456252750&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На стадионе «Сан-Сиро» попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинет клуб по окончании сезона.

Болельщики вывесили баннер с надписью: «Godbye». Таким образом фанаты обыграли значения двух английских слов: «Бог» (God) и «Прощай» (Goodbye).

После матча 38-го тура Серии А «Милан» — «Верона» (3:1) объявил о завершении карьеры.

«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на “Сан-Сиро”… Сначала он подарил мне любовь, а потом — счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью — игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.

Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами«, — сказал форвард “Милана”.