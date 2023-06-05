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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

41-летний Хоакин сыграл 622-й матч Ла Лиги, повторив рекорд

Игрок «Бетиса» повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Испании.

БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

4 июня в матче 38-го тура с «Валенсией» (1:1) полузащитник «Бетиса» Хоакин сыграл 622-й матч в чемпионатах Испании.

Таким образом Хоакин догнал по количеству проведенных матчей экс-вратаря «Барселоны» Андони Субисаррету.

Третье место в списке рекордсменов с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

Перед матчем с «Валенсией» Хоакин сообщил, что проводит свой последний матч в карьере.

Хоакин провел первый матч в Ла Лиге за «Бетис» в сезоне 1999/2000. Помимо команды из Севильи, полузащитник также играл за «Валенсию» и «Малагу». За сборную Испании Хоакин сыграл 51 матч забил 4 мяча.

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