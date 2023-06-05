41-летний Хоакин сыграл 622-й матч Ла Лиги, повторив рекорд

4 июня в матче 38-го тура с «Валенсией» (1:1) полузащитник «Бетиса» Хоакин сыграл 622-й матч в чемпионатах Испании.

Таким образом Хоакин догнал по количеству проведенных матчей экс-вратаря «Барселоны» Андони Субисаррету.

Третье место в списке рекордсменов с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).

Перед матчем с «Валенсией» Хоакин сообщил, что проводит свой последний матч в карьере.