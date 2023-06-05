41-летний Хоакин сыграл 622-й матч Ла Лиги, повторив рекорд
Игрок «Бетиса» повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Испании.
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Игрок «Бетиса» повторил рекорд по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Испании.
4 июня в матче 38-го тура с «Валенсией» (1:1) полузащитник «Бетиса» Хоакин сыграл 622-й матч в чемпионатах Испании.
Таким образом Хоакин догнал по количеству проведенных матчей экс-вратаря «Барселоны» Андони Субисаррету.
Третье место в списке рекордсменов с 589 матчами занимает Рауль Гарсия. В топ-5 также входят Рауль (550) и Эусебио Сакристан (543).
Перед матчем с «Валенсией» Хоакин сообщил, что проводит свой последний матч в карьере.
Хоакин провел первый матч в Ла Лиге за «Бетис» в сезоне 1999/2000. Помимо команды из Севильи, полузащитник также играл за «Валенсию» и «Малагу». За сборную Испании Хоакин сыграл 51 матч забил 4 мяча.