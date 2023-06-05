Уход Бензема стал сюрпризом для команды, заявил Анчелотти
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти рассказал, что уход из команды французского нападающего Карима Бензема стал для него неожиданностью.
Главный тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти рассказал, что уход из команды французского нападающего Карима Бензема стал для него неожиданностью.
«Его уход удивил, и это было неожиданностью для всех, вы должны это понимать. Это было решение, принятое в последнюю минуту. Вчера он нормально тренировался, а сегодня принял такое решение. У нас есть время подумать о том, что мы должны сделать. В следующем году у нас будет конкурентоспособный состав. Я расстаюсь с ним, зная, что тренировал одного из лучших футболистов в мире. Он очень добрый, скромный и серьезный человек. Мы не рады его уходу, но должны уважать его решение. Он заслужил право выбора, и мы все благодарны ему за то, что он смог сделать для клуба. Это легендарно, незабываемо и навсегда останется в памяти», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
Об уходе Бензема из «Реала» по окончании сезона объявили в воскресенье. Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» предложил 35-летнему нападающему контракт сроком на два года на общую сумму в 200 миллионов евро.
Бензема выступал за «Реал» с 2009 года. В октябре 2022 года футболист впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».