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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Миранчук провел свой самый результативный сезон в Серии А

Выступающий за «Торино» россиянин провел свой самый успешный на настоящий момент сезон в Италии.

ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В воскресенье 4 июня завершился последний тур Серии А сезона 2022/23.

Российский футболист Алексей Миранчук провел 29 матчей (24 в старте), в первых двух сезонах за «Аталанту» у него было лишь 11 матчей в основном составе.

Также Миранчук провел свой самый результативный сезон в чемпионате Италии (4+5), он стал третьим в «Торино» по гол+пас.

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