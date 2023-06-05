Алексей Миранчук провел свой самый результативный сезон в Серии А
Выступающий за «Торино» россиянин провел свой самый успешный на настоящий момент сезон в Италии.
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
Выступающий за «Торино» россиянин провел свой самый успешный на настоящий момент сезон в Италии.
В воскресенье 4 июня завершился последний тур Серии А сезона 2022/23.
Российский футболист Алексей Миранчук провел 29 матчей (24 в старте), в первых двух сезонах за «Аталанту» у него было лишь 11 матчей в основном составе.
Также Миранчук провел свой самый результативный сезон в чемпионате Италии (4+5), он стал третьим в «Торино» по гол+пас.