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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб голливудских актеров «Рексхэм» будет самым богатым в своей лиге

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые владеют футбольным клубом «Рексхэм», готовятся к новому сезону в Английской футбольной лиге.

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Источник: AP 2022

«Рексхэм», который в следующем сезоне сыграет в четвертой по силе лиге Англии впервые за 15 лет, будет иметь зарплатный фонд в два раза выше, чем у большинства их соперников, сообщает Daily Mail.

Владельцами «Рексхэма» Рейнольдс и Макэлхенни стали в ноябре 2020 года. Они спасли клуб от закрытия, погасив долги. При них было начато строительство новой трибуны на стадионе, а также существенно увеличилась посещаемость арены. У команды появились крупные спонсоры. Клуб начал тратить большие, по меркам их лиги, деньги на футболистов, в числе которых оказался Бен Фостер — бывший вратарь сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

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