Роналду и Джорджина отпраздновали день рождения близнецов Евы и Матео

Роналду и Джорджина выложили несколько фотографий с праздника в свои соцсети.

Близнецам исполнилось шесть лет. Они родились от суррогатной матери. Всего пара воспитывает пятерых детей, в том первого ребенка футболиста Криштиану-младшего от матери, чье имя не разглашают. 17 июня ему исполнится 13 лет.