Роналду и Джорджина отпраздновали день рождения близнецов Евы и Матео
У Евы был большой торт в стиле «Русалочки», а торт Матео оформили в футбольном стиле. Вечеринку по случаю дня рождения детей провели в Мадриде.
У Евы был большой торт в стиле «Русалочки», а торт Матео оформили в футбольном стиле. Вечеринку по случаю дня рождения детей провели в Мадриде.
Роналду и Джорджина выложили несколько фотографий с праздника в свои соцсети.
«Поздравляю вас мои любимые! Папа очень гордится вами», — подписал фото Криштиану.
Близнецам исполнилось шесть лет. Они родились от суррогатной матери. Всего пара воспитывает пятерых детей, в том первого ребенка футболиста Криштиану-младшего от матери, чье имя не разглашают. 17 июня ему исполнится 13 лет.