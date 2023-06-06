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11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду и Джорджина отпраздновали день рождения близнецов Евы и Матео

У Евы был большой торт в стиле «Русалочки», а торт Матео оформили в футбольном стиле. Вечеринку по случаю дня рождения детей провели в Мадриде.

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Источник: Goal.com

Роналду и Джорджина выложили несколько фотографий с праздника в свои соцсети.

«Поздравляю вас мои любимые! Папа очень гордится вами», — подписал фото Криштиану.

Близнецам исполнилось шесть лет. Они родились от суррогатной матери. Всего пара воспитывает пятерых детей, в том первого ребенка футболиста Криштиану-младшего от матери, чье имя не разглашают. 17 июня ему исполнится 13 лет.

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