В Аргентине сообщили, что Месси переходит в «Интер Майами»
Звездный нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Об этом сообщает аргентинский журналист Эрнан Кастильо.
Звездный нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Об этом сообщает аргентинский журналист Эрнан Кастильо.
«Месси выбрал “Интер Майами”. Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал Кастильо.
На прошлой неделе «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона на правах свободного агента. На этой неделе отец Месси провел переговоры с руководством «Барселоны» и обозначил для прессы желание сына вернуться в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» после подписания Месси может отдать его в аренду в «Барселону». Это может быть одним из условий 35-летнего аргентинца при подписании контракта.
«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Подопечные аргентинца Хавьера Моралеса проиграли 11 из 16 матчей регулярного чемпионата.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после 17 лет выступлений за «Барселону». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.