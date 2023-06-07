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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине сообщили, что Месси переходит в «Интер Майами»

Звездный нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС. Об этом сообщает аргентинский журналист Эрнан Кастильо.

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Источник: Reuters

«Месси выбрал “Интер Майами”. Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал Кастильо.

На прошлой неделе «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона на правах свободного агента. На этой неделе отец Месси провел переговоры с руководством «Барселоны» и обозначил для прессы желание сына вернуться в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» после подписания Месси может отдать его в аренду в «Барселону». Это может быть одним из условий 35-летнего аргентинца при подписании контракта.

«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Подопечные аргентинца Хавьера Моралеса проиграли 11 из 16 матчей регулярного чемпионата.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после 17 лет выступлений за «Барселону». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач.

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