Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб «Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков после перехода Месси

Число подписчиков футбольного клуба MLS «Интер Майами» в соцсетях увеличилось более чем на 3,5 миллиона человек после того, как Лионель Месси объявил, что переходит в команду.

Наверх
Источник: Reuters

По состоянию на вечер среды Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) «Интер Майами» насчитывал один миллион подписчиков. Сейчас в социальной сети клуба уже более 4,5 миллиона человек. Число подписчиков страницы «Интер Майами» в Twitter менее чем за сутки увеличилось со 180 до 391 тысячи.

Французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона, действие контракта заканчивается 30 июня. В среду аргентинский нападающий в интервью Mundo Deportivo объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звезд НХЛ
Клуб «Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков после перехода Месси
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь