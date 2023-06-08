Клуб «Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков после перехода Месси
Число подписчиков футбольного клуба MLS «Интер Майами» в соцсетях увеличилось более чем на 3,5 миллиона человек после того, как Лионель Месси объявил, что переходит в команду.
Число подписчиков футбольного клуба MLS «Интер Майами» в соцсетях увеличилось более чем на 3,5 миллиона человек после того, как Лионель Месси объявил, что переходит в команду.
По состоянию на вечер среды Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) «Интер Майами» насчитывал один миллион подписчиков. Сейчас в социальной сети клуба уже более 4,5 миллиона человек. Число подписчиков страницы «Интер Майами» в Twitter менее чем за сутки увеличилось со 180 до 391 тысячи.
Французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона, действие контракта заканчивается 30 июня. В среду аргентинский нападающий в интервью Mundo Deportivo объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.