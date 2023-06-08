Клуб «Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков после перехода Месси

По состоянию на вечер среды Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) «Интер Майами» насчитывал один миллион подписчиков. Сейчас в социальной сети клуба уже более 4,5 миллиона человек. Число подписчиков страницы «Интер Майами» в Twitter менее чем за сутки увеличилось со 180 до 391 тысячи.