Роналду высказался о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»
Криштиану Роналду заявил журналистам, что его переход в клуб из Саудовской Аравии поспособствовал переезду других известных европейских игроков в страну.
Криштиану Роналду заявил журналистам, что его переход в клуб из Саудовской Аравии поспособствовал переезду других известных европейских игроков в страну.
«Я знал, что мой переезд в Саудовскую Аравию откроет двери для других. Я не ошибся. Уверен, что через два‑три года это будет одна из самых важных лиг в мире. Карим поехал сюда, и теперь многие другие поедут», — цитирует Marca Роналду.
30 декабря 2022 года было объявлено о подписании Роналду 2,5-летнего контракта с клубом «Аль-Наср». В прошедшем сезоне он провел за команду 16 матчей и забил в них 14 голов.
Накануне чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» подписал контракт с французским форвардом Каримом Бензема. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 2026 года. Бензема и Роналду вместе выступали за «Реал Мадрид».