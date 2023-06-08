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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду высказался о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»

Криштиану Роналду заявил журналистам, что его переход в клуб из Саудовской Аравии поспособствовал переезду других известных европейских игроков в страну.

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Источник: AP 2022

«Я знал, что мой переезд в Саудовскую Аравию откроет двери для других. Я не ошибся. Уверен, что через два‑три года это будет одна из самых важных лиг в мире. Карим поехал сюда, и теперь многие другие поедут», — цитирует Marca Роналду.

30 декабря 2022 года было объявлено о подписании Роналду 2,5-летнего контракта с клубом «Аль-Наср». В прошедшем сезоне он провел за команду 16 матчей и забил в них 14 голов.

Накануне чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» подписал контракт с французским форвардом Каримом Бензема. Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 2026 года. Бензема и Роналду вместе выступали за «Реал Мадрид».

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