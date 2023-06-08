Роналду высказался о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»

«Я знал, что мой переезд в Саудовскую Аравию откроет двери для других. Я не ошибся. Уверен, что через два‑три года это будет одна из самых важных лиг в мире. Карим поехал сюда, и теперь многие другие поедут», — цитирует Marca Роналду.