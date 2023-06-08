Карло Анчелотти: ВАР используется слишком часто

«Технология должна была облегчить игру и её правила, а именно с тонкостями офсайда и определением гола, которая, кстати, ещё не реализована в Испании. Но ВАР лишил рефери исключительной власти принимать решения, соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. В этом вопросе нет объективности, только субъективные решения. ВАР используется плохо, даже слишком часто.



Это можно исправить, прежде всего, собрав Международный совет, включив в него бывших футболистов и тренеров, которые хорошо знают игру. В офсайде, например, колено и стопа, находящиеся за линией защитника, не должны считаться положением вне игры.



Я из старшего поколения, но пользуюсь технологиями. Я согласен с тем, что сказал Бьельса. Когда-то ориентирами были семья и школа, сегодня это социальные сети и технологии», — приводит слова Анчелотти Il Giornale.