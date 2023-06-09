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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата церемонии вручения награды «Золотой мяч»

Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча» — ежегодной футбольной награды, которая присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.

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Источник: AP 2022

Мероприятие состоится в парижском театре «Шатле» 30 октября 2023 года.

Шестого сентября будут объявлены имена 30 номинантов на «Золотой мяч» у мужчин и 20 среди женщин. В этот же день назовут 10 претендентов на приз Яшина, который вручается лучшему вратарю года, а также 10 номинантов на Трофей Копа, он достается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

Действующими обладателями награды среди мужчин является француз Карим Бензема который подписал контракт с клубом «Аль-Иттихад», а у женщин испанская футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс.

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