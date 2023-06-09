Стала известна дата церемонии вручения награды «Золотой мяч»
Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча» — ежегодной футбольной награды, которая присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.
Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча» — ежегодной футбольной награды, которая присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football.
Мероприятие состоится в парижском театре «Шатле» 30 октября 2023 года.
Шестого сентября будут объявлены имена 30 номинантов на «Золотой мяч» у мужчин и 20 среди женщин. В этот же день назовут 10 претендентов на приз Яшина, который вручается лучшему вратарю года, а также 10 номинантов на Трофей Копа, он достается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.
Действующими обладателями награды среди мужчин является француз Карим Бензема который подписал контракт с клубом «Аль-Иттихад», а у женщин испанская футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс.