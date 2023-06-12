Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Германия
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Кабо-Верде
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Все события
14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус взял седьмой номер в «Реале» после ухода Азара

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в следующем сезоне будет играть под новым игровым номером. Об этом сообщает портал The Athletic.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

22-летний бразилец сменил игровой номер с 20-го на 7-й, который стал свободен после ухода из клуба Эдена Азара. Ранее под седьмым номером в «Реале» выступали легенды мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо (1985−1995), Рауль (1995−2010) и Криштиану Роналду (2010−2018).

Предыдущий номер Винисиуса отдали защитнику Франу Гарсии, выкупленному из «Райо Вальекано». Также игровой номер сменил нападающий Родриго, взявший 11-й номер. Он освободился после ухода полузащитника Марко Асенсио в «ПСЖ».

Винисиус Жуниор выступает в «Реале» с 2018 года. В сезоне 2022/23 бразилец провел за мадридский клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гинер: жалею, что Месси ушел в Америку — мы ждали его в ЦСКА
Зарема Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
21Повелитель Большого шлема
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь