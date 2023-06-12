Винисиус взял седьмой номер в «Реале» после ухода Азара
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в следующем сезоне будет играть под новым игровым номером. Об этом сообщает портал The Athletic.
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в следующем сезоне будет играть под новым игровым номером. Об этом сообщает портал The Athletic.
22-летний бразилец сменил игровой номер с 20-го на 7-й, который стал свободен после ухода из клуба Эдена Азара. Ранее под седьмым номером в «Реале» выступали легенды мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо (1985−1995), Рауль (1995−2010) и Криштиану Роналду (2010−2018).
Предыдущий номер Винисиуса отдали защитнику Франу Гарсии, выкупленному из «Райо Вальекано». Также игровой номер сменил нападающий Родриго, взявший 11-й номер. Он освободился после ухода полузащитника Марко Асенсио в «ПСЖ».
Винисиус Жуниор выступает в «Реале» с 2018 года. В сезоне 2022/23 бразилец провел за мадридский клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.