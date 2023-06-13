Дани Алвесу в третий раз отказали в освобождении из тюрьмы

В суде отклонили апелляцию 40-летнего спортсмена и тем самым подтвердили решение 15-го Инструктивного суда Барселоны. Суд дважды отклонял просьбу игрока об освобождении.

Адвокаты защиты футболиста заявили, что, если Алвеса выпустят из тюрьмы, он не сбежит, потому что намерен жить со своими детьми в Барселоне. Суд не счел эти аргументы убедительными.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.