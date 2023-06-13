Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони

Спортивный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что запрос о присвоении домашнему стадиону «Монцы» имени президента клуба, с которым связаны успехи команды в последние несколько лет, уже направили в компетентные органы.

12 июня стало известно о смерти 86-летнего экс-председателя Совета министров Италии и экс-депутата Европарламента в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Берлускони умер от лейкемии, политик лечился от болезни с весны 2023 года.