Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони
Совет итальянского города Монца выступил с предложением назвать стадион «Бриантео», где выступает футбольный клуб «Монца», в честь политика и бизнесмена Сильвио Берлускони.
Совет итальянского города Монца выступил с предложением назвать стадион «Бриантео», где выступает футбольный клуб «Монца», в честь политика и бизнесмена Сильвио Берлускони.
Спортивный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что запрос о присвоении домашнему стадиону «Монцы» имени президента клуба, с которым связаны успехи команды в последние несколько лет, уже направили в компетентные органы.
12 июня стало известно о смерти 86-летнего экс-председателя Совета министров Италии и экс-депутата Европарламента в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Берлускони умер от лейкемии, политик лечился от болезни с весны 2023 года.
Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу», которая в 2022 году впервые в своей истории вышла в Серию А. В дебютном сезоне бело-красные заняли одиннадцатое место в турнирной таблице, команда набрала 52 очка.