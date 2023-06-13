Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Стадион «Монцы» могут назвать в честь Берлускони

Совет итальянского города Монца выступил с предложением назвать стадион «Бриантео», где выступает футбольный клуб «Монца», в честь политика и бизнесмена Сильвио Берлускони.

МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Спортивный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что запрос о присвоении домашнему стадиону «Монцы» имени президента клуба, с которым связаны успехи команды в последние несколько лет, уже направили в компетентные органы.

12 июня стало известно о смерти 86-летнего экс-председателя Совета министров Италии и экс-депутата Европарламента в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Берлускони умер от лейкемии, политик лечился от болезни с весны 2023 года.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу», которая в 2022 году впервые в своей истории вышла в Серию А. В дебютном сезоне бело-красные заняли одиннадцатое место в турнирной таблице, команда набрала 52 очка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш остался без клуба
Экс-нападающий «Спартака» Ширко попал в больницу из-за проблем с сердцем
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь