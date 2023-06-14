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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе

Компания Netflix анонсировала выход документального фильма, посвященного бразильскому нападающему клуба «Реал Мадрид» Винисиусу Жуниору.

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Источник: Reuters

Премьера картины о жизни футболиста намечена на 2025 год.

«В 2025 году выйдет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре, одном из самых больших имен в мировом футболе», — говорится в сообщении Netflix в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме расскажут о взлетах и падениях карьеры 22-летнего футболиста в Испании, в том числе о расистских оскорблениях, которым он неоднократно подвергался в нынешнем сезоне со стороны болельщиков.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. В сезоне 2022/23 форвард провел за мадридский клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 21 результативную передачу.

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