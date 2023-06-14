Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе

Премьера картины о жизни футболиста намечена на 2025 год.

«В 2025 году выйдет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре, одном из самых больших имен в мировом футболе», — говорится в сообщении Netflix в соцсетях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=45a5ffa3eb1234fe&partner_ext=173&place_id=222&oid=-8722610&autoplay=1&id=456292773" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме расскажут о взлетах и падениях карьеры 22-летнего футболиста в Испании, в том числе о расистских оскорблениях, которым он неоднократно подвергался в нынешнем сезоне со стороны болельщиков.