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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Канте купил клуб в Бельгии после подписания контракта «Аль-Иттихадом»

Полузащитник Н’Голо Канте после подписания контракта с саудовским клубом «Аль-Иттихад» приобрел профессиональный футбольный клуб в Бельгии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

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Источник: Reuters

32-летний футболист, выступавший последние семь лет за «Челси», стал владельцем клуба «Виртон». По итогам завершившегося сезона клуб вылетел в третий бельгийский дивизион. По информации источника, Канте лично ездил на базу команды, чтобы оценить инфраструктуру клуба. Бельгийская федерация уже проинформирована о процессе продажи, на данный момент сделка находится в процессе оформления документов.

«Виртон» был создан в 1922 году и в прошлом сезоне отметил свое столетие. Клуб представляет бельгийскую провинцию Люксембург и проводит матчи на четырехтысячном стадионе «Иван Жорж». Клуб никогда не играл в высшем бельгийском дивизионе.

Ранее стало известно, что Канте переходит в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента. Игрок сборной Франции подписал по схеме «2+1» с зарплатой 100 млн евро за сезон. В саудовском клубе он будет одноклубником бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. Полузащитник провел за лондонцев 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В составе «Челси» Канте выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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