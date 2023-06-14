Канте купил клуб в Бельгии после подписания контракта «Аль-Иттихадом»

32-летний футболист, выступавший последние семь лет за «Челси», стал владельцем клуба «Виртон». По итогам завершившегося сезона клуб вылетел в третий бельгийский дивизион. По информации источника, Канте лично ездил на базу команды, чтобы оценить инфраструктуру клуба. Бельгийская федерация уже проинформирована о процессе продажи, на данный момент сделка находится в процессе оформления документов.

«Виртон» был создан в 1922 году и в прошлом сезоне отметил свое столетие. Клуб представляет бельгийскую провинцию Люксембург и проводит матчи на четырехтысячном стадионе «Иван Жорж». Клуб никогда не играл в высшем бельгийском дивизионе.

Ранее стало известно, что Канте переходит в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента. Игрок сборной Франции подписал по схеме «2+1» с зарплатой 100 млн евро за сезон. В саудовском клубе он будет одноклубником бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.