В «Венеции» пока не определились с будущим Черышева

Соглашение «Венеции» с 32-летним игроком рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне Черышев провел за команду 24 матча, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам сезона «Венеция» не смогла завоевать путевку в Серию А.