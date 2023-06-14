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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Венеции» пока не определились с будущим Черышева

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб еще не определился с тем, продолжать ли сотрудничество с российским футболистом Денисом Черышевым.

Венеция
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Источник: AP 2022

Соглашение «Венеции» с 32-летним игроком рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне Черышев провел за команду 24 матча, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам сезона «Венеция» не смогла завоевать путевку в Серию А.

«На данный момент неизвестно, останется ли Черышев в команде на следующий сезон. Мы оцениваем ситуацию. Пока сложно что-то сказать», — приводит слова Менты Sport24.

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