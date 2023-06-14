В «Венеции» пока не определились с будущим Черышева
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб еще не определился с тем, продолжать ли сотрудничество с российским футболистом Денисом Черышевым.
Венеция
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что клуб еще не определился с тем, продолжать ли сотрудничество с российским футболистом Денисом Черышевым.
Соглашение «Венеции» с 32-летним игроком рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне Черышев провел за команду 24 матча, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам сезона «Венеция» не смогла завоевать путевку в Серию А.
«На данный момент неизвестно, останется ли Черышев в команде на следующий сезон. Мы оцениваем ситуацию. Пока сложно что-то сказать», — приводит слова Менты Sport24.