Стало известно расписание первого тура АПЛ-2023/24
Чемпионат Англии: таблица и календарь
На официальном сайте Английской Премьер-лиги (АПЛ) опубликован календарь на сезон 2023/24.
На официальном сайте Английской Премьер-лиги (АПЛ) опубликован календарь на сезон 2023/24.
Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 11 августа. В матче-открытии турнира действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде сыграют против «Бернли». Центральный матч тура пройдет 13 августа — в нем сыграют «Челси» и «Ливерпуль».
В опубликованном календаре предусмотрены два двухнедельных перерыва. В период с 30 декабря по 29 января команды проведут лишь один тур, который состоится 13 января. Заключительный тур чемпионата будет проведен 19 мая.
Календарь первого тура АПЛ:
Пятница, 11 августа
Суббота, 12 августа
Воскресенье, 13 августа
Понедельник, 14 августа