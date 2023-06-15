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Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно расписание первого тура АПЛ-2023/24

На официальном сайте Английской Премьер-лиги (АПЛ) опубликован календарь на сезон 2023/24.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 11 августа. В матче-открытии турнира действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде сыграют против «Бернли». Центральный матч тура пройдет 13 августа — в нем сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

В опубликованном календаре предусмотрены два двухнедельных перерыва. В период с 30 декабря по 29 января команды проведут лишь один тур, который состоится 13 января. Заключительный тур чемпионата будет проведен 19 мая.

Календарь первого тура АПЛ:

Пятница, 11 августа

  • «Бернли» — «Манчестер Сити»

Суббота, 12 августа

  • «Арсенал» — «Ноттингем “Форест”
  • “Борнмут” — “Вест Хэм”
  • “Брайтон” — “Лутон”
  • “Эвертон” — “Фулхэм”
  • “Шеффилд Юнайтед” — “Кристал Пэлас”
  • “Ньюкасл” — “Астон Вилла”

Воскресенье, 13 августа

  • “Брентфорд” — “Тоттенхэм”
  • “Челси” — “Ливерпуль”

Понедельник, 14 августа

  • “Манчестер Юнайтед” — “Вулверхэмптон”

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