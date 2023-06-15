Стало известно расписание первого тура АПЛ-2023/24

Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 11 августа. В матче-открытии турнира действующий чемпион «Манчестер Сити» на выезде сыграют против «Бернли». Центральный матч тура пройдет 13 августа — в нем сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

В опубликованном календаре предусмотрены два двухнедельных перерыва. В период с 30 декабря по 29 января команды проведут лишь один тур, который состоится 13 января. Заключительный тур чемпионата будет проведен 19 мая.