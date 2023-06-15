Беллингем взял в «Реале» игровой номер Зидана
Мадридский «Реал» провел презентацию английского полузащитника Джуда Беллингема, который перешел из дортмундской «Боруссии».
Мадридский «Реал» провел презентацию английского полузащитника Джуда Беллингема, который перешел из дортмундской «Боруссии».
19-летний англичанин будет выступать за мадридцев под пятым номером. Под этим номером за «сливочных» раньше играли Зинедин Зидан (2001−2006), Фабио Каннаваро (2006−2009) и Рафаэль Варан (2016−2021). В прошлом сезоне под пятым номером играл защитник Хесус Вальехо, который согласился сменить его на 24-й.
«Я просто хочу сказать спасибо всем присутствующим в зале и всем, кто смотрит онлайн, за то, что присоединились ко мне в этот самый важный день в моей жизни. В день, когда я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории. Большое спасибо. Нужно поблагодарить многих людей за то, что они привели меня сюда, — людей из дортмундской “Боруссии”, из “Бирмингеме”. Но также нужно поблагодарить и президента, Хуни Калафата, Хосе Анхеля Санчеса и, самое главное, мою семью за все их старания для того, чтобы оформить сделку максимально просто. Так что большое вам спасибо, и наконец… Hala Madrid!
Деньги не так важны, я об этом не думал. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду. Я разговаривал с “Дортмундом”, мне понравилось то, что предлагал “Реал Мадрид”, я хотел, чтобы все было быстро. Дело не в том, что другие команды были плохими, конечно, нет, но я выбрал “Мадрид”, — сказал Беллингем.
Беллингем стал вторым самым дорогим игроком в истории мадридского клуба. «Реал» заплатит «Боруссии» за Беллингема 103 млн евро без учета бонусов. Футболист подписал контракт до лета 2029 года.
«Боруссия» купила Беллингема в 2020 году у английского «Бирмингема», заплатив за него 30,2 млн евро. За три года в Германии англичанин провел за «шмелей» 132 матча, в которых забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.