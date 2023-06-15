Беллингем взял в «Реале» игровой номер Зидана

«Я просто хочу сказать спасибо всем присутствующим в зале и всем, кто смотрит онлайн, за то, что присоединились ко мне в этот самый важный день в моей жизни. В день, когда я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории. Большое спасибо. Нужно поблагодарить многих людей за то, что они привели меня сюда, — людей из дортмундской “Боруссии”, из “Бирмингеме”. Но также нужно поблагодарить и президента, Хуни Калафата, Хосе Анхеля Санчеса и, самое главное, мою семью за все их старания для того, чтобы оформить сделку максимально просто. Так что большое вам спасибо, и наконец… Hala Madrid!



Деньги не так важны, я об этом не думал. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду. Я разговаривал с “Дортмундом”, мне понравилось то, что предлагал “Реал Мадрид”, я хотел, чтобы все было быстро. Дело не в том, что другие команды были плохими, конечно, нет, но я выбрал “Мадрид”, — сказал Беллингем.