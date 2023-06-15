Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор возглавит комитет по борьбе с расизмом Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Reuters.
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор возглавит комитет по борьбе с расизмом Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Reuters.
В комитет войдут действующие футболисты, которые смогут предложить более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе.
«Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно. Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм, которые позже будут введены всеми футбольными властями по всему миру.
Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому. Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
По ходу завершившегося сезона Винисиус не менее десяти раз подвергался расистским оскорблениям со стороны испанских болельщиков на матчах Ла Лиги. Из-за этих случаев в Бразилии даже был принят специальный законопроект имени Винисиуса, который предусматривает остановку и отмену спортивных матчей, в которых будут обнаружены проявления расизма.
Винисус выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В сезоне 2022/23 Винисиус провел за «Реал» 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 21 результативной передачей.