Агент Салаха ответил на слухи о встрече с президентом «ПСЖ»

Ранее в СМИ появилась информация, что у 31-летнего Салаха состоялась встреча с Аль-Хелаифи во время отпуска в Марокко.

«Нет он этого не делал. Если коротко», — написал Исса в одной из своих соцсетей.

В конце мая главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что Салах не уйдет из клуба летом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.