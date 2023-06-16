Агент Салаха ответил на слухи о встрече с президентом «ПСЖ»

Ранее в СМИ появилась информация, что у 31-летнего Салаха состоялась встреча с Аль-Хелаифи во время отпуска в Марокко.
«Нет он этого не делал. Если коротко», — написал Исса в одной из своих соцсетей.
В конце мая главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что Салах не уйдет из клуба летом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.