Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Салаха ответил на слухи о встрече с президентом «ПСЖ»

Рами Аббас Исса, агент форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, опроверг информацию о переговорах футболиста с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

ПСЖ
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее в СМИ появилась информация, что у 31-летнего Салаха состоялась встреча с Аль-Хелаифи во время отпуска в Марокко.

«Нет он этого не делал. Если коротко», — написал Исса в одной из своих соцсетей.

В конце мая главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что Салах не уйдет из клуба летом. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии
Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь