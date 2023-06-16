Бывший менеджер «Барселоны» обозначил размер долга клуба
Долг «Барселоны» на текущий момент составляет € 3 млрд, некоторые активы команды продали, заявил бывший менеджер каталонского футбольного клуба, экономист Хауме Льопис.
Долг «Барселоны» на текущий момент составляет € 3 млрд, некоторые активы команды продали, заявил бывший менеджер каталонского футбольного клуба, экономист Хауме Льопис.
«Некоторые активы команды были проданы там, где есть компании и финансовые партнеры. У “Барселоны” сейчас меньше денег, чем при Жозепе Бартомеу, меньше доходов, больше расходов и меньше наследства. Это уже похоже на компанию с ограниченной ответственностью. Долг клуба составляет 3 миллиарда евро. Выплатить его невозможно, его придется рефинансировать», — приводит слова Льописа Marca.
По словам экономиста, стадион «Камп Ноу», который построили в 1957 году, устарел, для реконструкции понадобится больше времени и денег.
Ранее руководство «Барселоны» одобрило проект Espai Barca по реконструкции стадиона и инфраструктуры на общую сумму в € 1,5 млрд.