Бывший менеджер «Барселоны» обозначил размер долга клуба

«Некоторые активы команды были проданы там, где есть компании и финансовые партнеры. У “Барселоны” сейчас меньше денег, чем при Жозепе Бартомеу, меньше доходов, больше расходов и меньше наследства. Это уже похоже на компанию с ограниченной ответственностью. Долг клуба составляет 3 миллиарда евро. Выплатить его невозможно, его придется рефинансировать», — приводит слова Льописа Marca.