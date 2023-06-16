Погребняк назвал Холанда модифицированной версией себя

«В “Дортмунде” он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас — тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон. Похожи ли Павел Погребняк и Эрлинг Холанд по стилю игры? Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд — модернизированная версия меня», — сказал Погребняк.

Погребняк выступал с 2002 по 2021 год. Нападающий сменил за карьеру более десятка клубов, среди которых были немецкий «Штутгарт», а также английские клубы «Фулхэм» и «Рединг». На клубном уровне Погребняк провел 516 матчей и забил 156 мячей.