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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Погребняк назвал Холанда модифицированной версией себя

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В “Дортмунде” он доказал, что не является футболистом одного сезона. Забивал, сколько хотел. Сейчас — тоже. Я уверен, что дальше он будет забивать больше 40 мячей за сезон. Похожи ли Павел Погребняк и Эрлинг Холанд по стилю игры? Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд — модернизированная версия меня», — сказал Погребняк.

Погребняк выступал с 2002 по 2021 год. Нападающий сменил за карьеру более десятка клубов, среди которых были немецкий «Штутгарт», а также английские клубы «Фулхэм» и «Рединг». На клубном уровне Погребняк провел 516 матчей и забил 156 мячей.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За «горожан» он провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. Норвежец помог «Сити» победить в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов, и оформить первый в истории клуба требл.

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 Погребняк назвал Холанда модифицированной версией себя
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