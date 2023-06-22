«Тулузу» могут отстранить от Лиги Европы, несмотря на победу в Кубке Франции

Причина отстранения заключается в том, что клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, который в 2022 году стал главным акционером «Милана». По регламенту УЕФА, клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном и том же соревновании. То есть, если «Милан» завершит групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона на 3-м месте и вылетит в Лигу Европы, то регламент будет нарушен.