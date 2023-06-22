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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тулузу» могут отстранить от Лиги Европы, несмотря на победу в Кубке Франции

Футбольный клуб «Тулуза» может потерять право на участие в Лиге Европы, сообщает L'Equipe.

ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Причина отстранения заключается в том, что клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, который в 2022 году стал главным акционером «Милана». По регламенту УЕФА, клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном и том же соревновании. То есть, если «Милан» завершит групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона на 3-м месте и вылетит в Лигу Европы, то регламент будет нарушен.

УЕФА вынесет вердикт в конце июня. Если «Тулузу» отстранят от участия в еврокубках, «Лилль» может вместо Лиги конференций попасть в Лигу Европы, кроме того, на европейской арене может сыграть и «Монако», который занял 6-е место в чемпионате Франции.

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