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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» объявила о подписании игрока дортмундской «Боруссии»

Защитник Рафаэл Геррейру стал игроком мюнхенской команды.

Бавария
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе играющего на позиции левого защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии».

29-летний защитник сборной Португалии перешёл в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Боруссией». Соглашение с «Баварией» Геррейру подписал на срок до июня 2026 года.

За клуб из Дортмунда Геррейру играл с 2016 года. До перехода в «Боруссию» Геррейру, родившийся во Франции, играл только во французских клубах: «Кан» и «Лорьян».

В 36 матчах за «Боруссию» в прошедшем сезоне Геррейру отметился шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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