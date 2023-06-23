«Бавария» объявила о подписании игрока дортмундской «Боруссии»

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе играющего на позиции левого защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии».

29-летний защитник сборной Португалии перешёл в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Боруссией». Соглашение с «Баварией» Геррейру подписал на срок до июня 2026 года.

За клуб из Дортмунда Геррейру играл с 2016 года. До перехода в «Боруссию» Геррейру, родившийся во Франции, играл только во французских клубах: «Кан» и «Лорьян».