Бывший игрок «Зенита» покинул «Ювентус»
«Ювентус» объявил об уходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» объявил об уходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
«Ювентус» сообщил о том, что полузащитник Леандро Паредес покидает клуб и возвращается в «ПСЖ».
В сезоне-2022/23 28-летний аргентинец выступал за «Ювентус» на правах аренды и в 35 матчах за туринский клуб забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Аргентинец возвращается в «ПСЖ», где у него контракт до июня 2024 года.
Ранее Паредес играл за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».
В составе сборной Аргентины Паредес провел 54 матча и в 2022 году стал чемпионом мира.