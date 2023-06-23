Бывший игрок «Зенита» покинул «Ювентус»

«Ювентус» сообщил о том, что полузащитник Леандро Паредес покидает клуб и возвращается в «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 28-летний аргентинец выступал за «Ювентус» на правах аренды и в 35 матчах за туринский клуб забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Аргентинец возвращается в «ПСЖ», где у него контракт до июня 2024 года.

Ранее Паредес играл за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».