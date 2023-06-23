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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Зенита» покинул «Ювентус»

«Ювентус» объявил об уходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Ювентус» сообщил о том, что полузащитник Леандро Паредес покидает клуб и возвращается в «ПСЖ».

В сезоне-2022/23 28-летний аргентинец выступал за «Ювентус» на правах аренды и в 35 матчах за туринский клуб забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Аргентинец возвращается в «ПСЖ», где у него контракт до июня 2024 года.

Ранее Паредес играл за «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».

В составе сборной Аргентины Паредес провел 54 матча и в 2022 году стал чемпионом мира.

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