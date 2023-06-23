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19:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный тренер возглавил бывший клуб Карпина и Мостового

Рафаэль Бенитес станет главным тренером «Сельты».

СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Сельта» объявила о достигнутом соглашении с Рафаэлем Бенитесом о назначении испанца на пост главного тренера клуба.

Знаменитый тренер оставался беp работы последние полтора года после увольнения из «Эвертона»/

63-летний испанец ранее работал в «Реале», «Наполи», «Челси», «Интере», «Ливерпуле», «Валенсии» и ряде других клубов.

В 2005 году «Ливерпуль» под руководством Бенитеса выиграл Лигу Чемпионов. Также тренер с двумя клубами побеждал в Лиге Европы: с «Валенсией» в 2004 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА) и с «Челси» в 2013-м.

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