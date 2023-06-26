Месси принял участие в прощальном матче Рикельме

Пресс-служба «Боки» опубликовала совместную фотографию Месси и Рикельме. Фотография была подписана эмодзи двух козлов (Goat). На английском название этого животного совпадает с аббревиатурой GOAT (greatest of all time) — «лучший за все время» («величайший»).
«Бока Хуниорс» одержала победу со счетом 5:3. И Рикельме и Месси отметились забитыми мячами.
26 января 2015 года Рикельме объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет. С 2019 года назначен вторым вице-президентом клуба.
24 июня, Месси отпраздновал свое 36-летие. Рикельме в этот день исполнилось 45. Месси по окончании прошлого сезона покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта и объявил о переходе в «Интер Майами».