Месси принял участие в прощальном матче Рикельме

Источник: ФК «БОКА ХУНИОРС»

Пресс-служба «Боки» опубликовала совместную фотографию Месси и Рикельме. Фотография была подписана эмодзи двух козлов (Goat). На английском название этого животного совпадает с аббревиатурой GOAT (greatest of all time) — «лучший за все время» («величайший»).

«Бока Хуниорс» одержала победу со счетом 5:3. И Рикельме и Месси отметились забитыми мячами.

26 января 2015 года Рикельме объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет. С 2019 года назначен вторым вице-президентом клуба.