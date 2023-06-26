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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аль-Ахли» предложил форварду «Ливерпуля» трехлетний контракт

Футбольный клуб «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии предложил нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино контракт до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Ливерпуль
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Источник: AP 2022

По сведениям источника, «Аль-Ахли» планирует, что Роберто Фирмино пройдет медицинское обследование на этой неделе. Футболисту, который покидает «Ливерпуль» на правах свободного агента, предложили контракт до конца июня 2026 года.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. С командой бразилец выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Кубок лиги.

Суммарно за «Ливерпуль» форвард провел 362 матча во всех турнирах, забил 111 мячей в ворота соперников и сделал 72 результативные передачи.

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 «Аль-Ахли» предложил форварду «Ливерпуля» трехлетний контракт
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