«Аль-Ахли» предложил форварду «Ливерпуля» трехлетний контракт

По сведениям источника, «Аль-Ахли» планирует, что Роберто Фирмино пройдет медицинское обследование на этой неделе. Футболисту, который покидает «Ливерпуль» на правах свободного агента, предложили контракт до конца июня 2026 года.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. С командой бразилец выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Кубок лиги.